СМИ сообщили об очередной атаке хуситов на судно в Красном море

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Никто не пострадал в результате взрыва в понедельник близ судна в Красном море, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Ранее поступали данные о взрыве рядом с судном, который, по данным западных СМИ, мог быть следствием атаки йеменских хуситов.

В британской частной компании Ambrey, специализирующейся на сфере безопасности, указали, что атака, возможно, была осуществлена с применением ракеты.

Йеменские повстанцы-хуситы пока не отреагировали на эти сообщения.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. После этого хуситы, которые в настоящее время контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии, стали обстреливать суда в Красном море. В ответ США и Великобритания регулярно наносят удары по средствам и объектам хуситов в Йемене.