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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:21

В очереди на выезд из Белоруссии в ЕС скопилось более 2,5 тыс. грузовиков

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Более 2,5 тыс. грузовиков скопилось на выезде из Белоруссии в страны Евросоюза, сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета республики Антон Бычковский в субботу.

"В течение выходных дней ситуация в пунктах пропуска через границу на европейском направлении усугубилась. Общая численность грузовых транспортных средств, ожидающих выезда в Евросоюз в оставшихся четырех пунктах пропуска составляет более 2,5 тыс. единиц, из которых около 2 тыс. стоят на границе с Литвой", - рассказал представитель ГПК госагентству БелТА.

Причиной послужило закрытие 1 марта в одностороннем порядке еще двух пунктов пропуска на границе с Белоруссией, сказал Бычковский. "Кроме того, существенное влияние на обстановку оказывают неритмичность и низкая фактическая пропускная способность сопредельной стороны", - отметил он.

Бычковский подчеркнул, что "хуже всего работает находящийся напротив белорусского пункта пропуска "Каменный Лог" литовский "Мядининкай". "Сотрудники контрольных служб этого погранперехода выполняют лишь 16% от нормы оформления в сутки. Из-за их действий на данном направлении количество проезжающих фактически в 6 с лишним раз меньше установленного. В остальных европейских пунктах пропуска на границе с нашей страной нормы выполняются не более чем наполовину", - отметил представитель ГПК.

В настоящее время на границе Литвы с Белоруссией функционируют лишь два КПП - "Мядининкай" и "Шальчининкай".

С 18 августа 2023 года Литва закрыла для движения пограничные пункты пропуска "Шумскас" (с белорусской стороны - "Лоша") и "Твярячюс" ("Видзы") на границе с Белоруссией, а с 1 марта 2024 года - "Лаворишкес" ("Котловка") и "Райгардас" ("Привалка").

Польша к настоящему времени закрыла все пункты пропуска на границе с Белоруссией, кроме одного.

Белоруссия ЕС Литва
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