Очередь фур на выезд из Белоруссии в ЕС возросла до 3,2 тыс. грузовиков

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Порядка 3,2 тыс. грузовиков скопилось на выезде из Белоруссии в страны Евросоюза, сообщил Госпогранкомитет (ГПК) республики в четверг.

Это антирекорд с начала года, отмечается в пресс-релизе.

"Закрытие Литвой двух пунктов пропуска, сокращение количества маршрутов у перевозчиков и игнорирование норм пропуска сопредельными странами привели к существенному увеличению времени ожидания въезда в ЕС", - говорится в сообщении.

Больше всего грузовиков, 2,25 тыс., ожидают въезда в Литву. "Самый загруженный маршрут на данном направлении проходит через литовский Мядининкай (Каменный Лог со стороны Белоруссии), его контрольные службы за сутки оформили всего 12% большегрузов", - сообщает Госпогранкомитет.

В настоящее время на границе Литвы с Белоруссией функционируют лишь два КПП - Мядининкай и Шальчининкай. С 18 августа 2023 года Литва закрыла для движения пограничные пункты пропуска Шумскас (с белорусской стороны - Лоша) и Твярячюс (Видзы) на границе с Белоруссией, а с 1 марта 2024 года - Лаворишкес (Котловка) и Райгардас (Привалка).

Польша к настоящему времени закрыла все пункты пропуска на границе с Белоруссией, кроме одного.