Министр обороны ФРГ не ждет распада НАТО в случае избрания Трампа президентом

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Министр обороны Германии Борис Писториус не считает вероятной возможность распада НАТО в случае избрания Дональда Трампа на пост президента США в 2024 году, передает EFE.

"Я не верю в это", - заявил он, отвечая на вопрос журналиста в Брюсселе, где проходит встреча министров обороны стран НАТО.

Он также призвал Венгрию скорее ратифицировать вступление Швеции в НАТО. "Швеция уже должна быть в НАТО", - убежден министр.

На прошлой неделе венгерский парламент собирался на внеочередное заседание для обсуждения ратификации присоединения Швеции в НАТО, однако, депутаты от правящей партии ФИДЕС туда не пришли. Партия обвиняет Швецию в несправедливой критике в адрес Венгрии. Следующее заседание парламента Венгрии запланировано на 26 февраля.

Ранее в феврале Трамп заявил, что выступает против того, чтобы НАТО защищала от внешних угроз те страны, которые выделяют недостаточно средств на оборону. Эти слова вызвали критику со стороны ряда европейских политических деятелей, а также - среди американских политиков-демократов.