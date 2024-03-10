Корабль США с инженерами направился к Газе для строительства плавучего причала

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Американский военно-транспортный корабль General Frank Besson с инженерным отрядом на борту отравился к побережью сектора Газа с целью строительства плавучего причала для доставки гуманитарных грузов, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

Корабль вышел в море с базы Лэнгли-Юстис в штате Вирджиния спустя 36 часов после объявленного президентом США Джо Байденом плана по оказанию помощи Газе с моря.

В командовании отметили, что General Frank Besson везет первую партию оборудования для строительства временного плавучего причала у побережья Газы.

Как ранее сообщал Пентагон, для его строительства потребуется около двух месяцев и задействование тысячи военнослужащих.

Гуманитарные грузы к причалу, который будет обслуживаться американскими военными, будут доставляться грузы из Кипра. По этому коридору в Газу будут прибывать гуманитарные поставки, в частности, из США, Британии, Евросоюза и ОАЭ. Планируется, что плавучий причал обеспечит регулярные поставки для предоставления до двух миллионов ежедневных продуктовых пайков.