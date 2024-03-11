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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

Столтенберг заявил, что НАТО не намерено размещать ядерное оружие в Швеции

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не планирует размещение ядерного оружия в Швеции, тогда как шведский премьер-министр Ульф Кристерссон отметил, что страна не видит необходимости ни в ядерном оружии, ни в натовских военных базах на своей территории.

"У нас нет планов по увеличению числа стран-союзников по НАТО, на территории которых есть ядерное оружие", - заявил Столтенберг в понедельник во время совместной пресс-конференции с Кристерссоном.

По словам генсека, альянс постоянно оценивает ситуацию с обычными вооруженными силами, но планов по размещению боевых групп НАТО в Швеции нет.

Кристерссон добавил, что в стране понимают необходимость всех оборонных возможностей НАТО, но не видят смысла в размещении ядерного оружия и военных баз альянса на своей территории в мирное время.

На прошлой неделе Кристерссон передал документы о вступлении страны в НАТО госсекретарю США Энтони Блинкену, тем самым завершив процедуру присоединения страны к альянсу. В понедельник в штаб-квартире НАТО поднимут шведский флаг.

Йенс Столтенберг НАТО Ульф Кристерссон Швеция
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