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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:21

Военный самолет Швеции совершил полет вблизи границы РФ

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Впервые с момента вступления Швеции в НАТО шведский военный самолет совершил разведывательный полет вблизи сухопутной границы России, сообщил в субботу авиационный сайт Itamilradar.

По его данным, накануне самолет радиоэлектронной разведки Gulfstream S102B выполнил полет вдоль сухопутной границы Калининградской области и Белоруссии, находясь в воздушном пространстве Польши. Он предназначен для перехвата электронных сигналов на большой дальности.

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В рамках еще одной миссии в тот же день был зафиксирован полет шведского самолета дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 над Балтикой недалеко от Калининградской области. Он оснащен мощным радаром, который способен отслеживать полеты самолетов на больших расстояниях в глубине территории противника.

До вступления в НАТО шведские военные самолеты радиоэлектронной разведки регулярно выполняли разведывательные задачи у берегов России на Балтике. Однако впервые такие миссии начали осуществляться в воздушном пространстве стран НАТО вблизи российской сухопутной границы.

7 марта премьер Швеции Ульф Кристерссон передал документы о вступлении страны в НАТО госсекретарю США Энтони Блинкену, тем самым завершив процедуру вступления страны в альянс.

Швеция НАТО Калининградская область
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