Флаг Швеции поднят в штаб-квартире НАТО

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Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В штаб-квартире НАТО в Брюсселе в понедельник подняли национальный флаг Швеции в честь присоединения этой страны к Североатлантическому альянсу.

Церемония поднятия флага прошла в присутствии генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона и кронпринцессы Швеции Виктории.

"Это исторический день, мы приветствуем Швецию в НАТО. (...) Членство Швеции в НАТО делает нас сильнее", - сказал Столтенберг, добавив, что "двери альянса открыты".

"Сегодня, поднимая флаг Швеции, мы выступаем единым фронтом единства и солидарности, мы привержены (намерению) защищать друг друга", - добавил он.

В свою очередь, Кристерссон заявил, что, вступая в НАТО, "Швеция вернулась домой - к сотрудничеству в области безопасности с соседями".

Под звуки военного оркестра, сыгравшего национальный гимн Швеции, военнослужащие НАТО подняли флаг этой страны на мачту рядом с флагами других членов альянса.

Церемония завершилась исполнением гимна НАТО.

Официально Швеция присоединилась к Североатлантическому альянсу на прошлой неделе.