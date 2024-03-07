Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Молдавия и Франция подписали соглашения об экономическом и оборонном сотрудничестве

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Молдавия и Франция подписали в четверг соглашения о сотрудничестве в области обороны и экономики, сообщила президент Молдавии Майя Санду.

"У молдаван есть право определять свое будущее, и это будущее – в Европейском союзе. (...) Благодаря поддержке Франции и других партнеров мы знаем, что не одиноки. Вместе мы добьемся того, что Молдавия будет свободной, мирной страной и вступит в Европейский союз", - заявила Санду на совместной пресс-конференции в Париже, отрывок которой опубликован на сайте администрации президента Молдавии.

Президент Молдавии находится в Париже во главе правительственной делегации. В ходе визита она встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Она отметила, что встреча проходит "на фоне новых попыток России и ее сторонников оказать дополнительное давление на Молдавию".

Она выразила благодарность Франции, в том числе, за Платформу в помощь Молдавии, которая создана по инициативе Франции, Германии и Румынии. "Я благодарна президенту Макрону за постоянную и непоколебимую поддержку во время председательства Франции в Европейском совете в первой половине 2022 года и на декабрьском саммите в Брюсселе", - сказала Санду.

Ранее пресс-служба министерства обороны Молдавии сообщила о том, что министры обороны Молдавии и Франции Анатолий Носатый и Себастьян Лекорню подписали соглашение о сотрудничестве. Оно "призвано обновить соглашение между оборонными ведомствами двух стран, подписанное в 1998 году, и создать рамки для углубления партнерства".

"Соглашение будет охватывать следующие важные области для развития и модернизации армии Молдавии: оборонную политику, участие в международных миссиях и операциях, контроль и управление воздушным пространством, информационные технологии и военная связь, топография, кадровая политика и языковая подготовка, логистика, военная медицина, финансовое и бюджетное управление", - отмечается в сообщении минобороны.

Пресс-служба подчеркивает, что, "учитывая развитие ситуации в регионе и связанные с этим вызовы, обновление документа необходимо для укрепления совместных усилий по борьбе с угрозами национальной безопасности на пути Молдавии к присоединению к Евросоюзу".

Документ предусматривает создание молдавско-французской комиссии, которая проведет оценку совместных мероприятий и утвердит многолетний план сотрудничества в области обороны. Комиссия будет ежегодно собираться во Франции или Молдавии.

Молдавия подала заявку на членство в ЕС 3 марта 2022 года, вслед за Украиной и Грузией. 23 июня 2022 года Молдавия получила статус кандидата в члены ЕС, а 8 ноября 2023 года Еврокомиссия рекомендовала Европейскому совету начать переговоры о вступлении Молдавии и Украины в ЕС.

Молдавия Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Швеция вступила в НАТО

Парижская квартира Карла Лагерфельда выставлена на продажу за 5,3 млн евро

Парижская квартира Карла Лагерфельда выставлена на продажу за 5,3 млн евро

Германия продлила внешнее управление активами "Роснефти" до 10 сентября

Протокол о присоединении Швеции к НАТО вступил в силу

Протокол о присоединении Швеции к НАТО вступил в силу

Балерина Илзе Лиепа и бизнесмен Юрий Кудимов лишены литовского гражданства

Балерина Илзе Лиепа и бизнесмен Юрий Кудимов лишены литовского гражданства

Швеция 7 марта официально станет 32-м членом НАТО

ЕНП одобрила кандидатуру фон дер Ляйен на переизбрание главой Еврокомиссии

ЕНП одобрила кандидатуру фон дер Ляйен на переизбрание главой Еврокомиссии

Tesla выпала из топ-10 компаний с крупнейшей капитализацией в США

Tesla выпала из топ-10 компаний с крупнейшей капитализацией в США

Премьер Эстонии отказалась от выдвижения на пост главы Еврокомиссии

Израиль готов к операции против "Хезболлы", если соглашения с Ливаном не будет до 15 марта

Израиль готов к операции против "Хезболлы", если соглашения с Ливаном не будет до 15 марта
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });