Военная миссия Франции в Кишиневе будет состоять из одного офицера

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил, что открытие французской военной миссии в республике не предполагает размещения в ней военных из Франции.

"Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря об открытии французской военной миссии в Молдавии, не имел в виду размещение здесь французских военных. Речь о постоянной миссии, состоящей из одного человека, который будет выполнять функции военного атташе при дипломатическом представительстве Франции. Это - женщина в звании подполковника, которая аккредитована в Молдове, но до сих пор работала из Бухареста. Со следующего месяца ее переведут в Кишинев. Этим и ограничится французская военная миссия", - заявил Носатый во вторник телеканалу PROTV-Chsinau.

Он выразил сожаление в связи со спекуляциями на тему французской военной миссии. "В последнее время сфера обороны - это поле для дезинформации и манипулирования...", - сказал министр.

По его словам, военные атташе есть в 10 дипмиссиях в Молдавии, и до сих пор никто не говорил о каком-либо иностранном присутствии. "Военные атташе есть в посольствах Румынии, США, Беларуси, РФ. В прошлом году еще два посольства, Чехии и Китая, учредили должности военных атташе в своих посольствах в Кишиневе", - сообщил Носатый.

На прошлой неделе президент Франции заявил, что в ближайшие месяцы в Кишиневе откроется постоянная военная миссия. Партия социалистов Молдавии затем выступила против открытия миссии страны НАТО, заявив, что это нарушает нейтралитет Молдавии.