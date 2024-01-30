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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Politico сообщило, что США начинают поставки Украине ракет с бомбовым наконечником

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Пентагон провел испытания ракет наземного базирования, которые после запуска смогут выбрасывать из себя наводимые по GPS небольшие бомбы (GLSDB), и направляет их войскам Украины, сообщает во вторник Politico со ссылкой на источники.

"Пентагон успешно протестировал новые высокоточные бомбы большого радиуса действия для Украины, которые, как ожидаются, в среду прибудут на поле боя, заявил представитель властей США и три человека, знакомых с ходом соответствующих переговоров", - информирует издание.

"По словам четырех источников, Украина получит первую партию GLSDB – нового оружия дальнего радиуса действий, созданного компанией Boeing Co, хотя у США его в арсеналах еще нет", - отмечает Politico.

Дальность действия GLSDB должна составлять около 144 км.

В Армии США эту информацию комментировать не стали.

По данным издания, США имеют аналог таких бомб, но которые сбрасывают с воздуха, но наземной версии этого оружия у американских военных еще нет.

В феврале 2023 года агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о намерении властей США заказать у компании Boeing Co. для Украины ракеты наземного базирования с GLSDB. Финансирование заказа должно было поступить из фондов "Инициативы по содействию безопасности Украины" (Ukraine Security Assistance Initiative). Тогда отмечалось, что на первые поставки уйдет девять месяцев.

Boeing и шведская компания Saab AB ранее разработали ракеты с бомбовым наконечником из GLSDB, которые можно запускать с реактивных систем залпового огня HIMARS. В полете бомба отстыковывается от ракеты, разворачивает крылья и направляется к цели по GPS. С 2015 года трижды прошли испытания этого оружия, причем источник заверял Bloomberg, что бомба смогла поразить цель на расстоянии в 130 км в пределах 40 см от намеченной точки.

США Украина
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