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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Самолеты Германии примут участие в сбросе гуманитарной помощи в Газу

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Германия присоединится к странам, которые оказывают гуманитарную помощь сектору Газа с воздуха, начиная с конца этой недели, заявил глава Минобороны страны Борис Писториус. Об этом сообщает EFE.

"Население сектора Газа нуждается в закрытии самых базовых потребностей. Мы хотим внести вклад, чтобы обеспечить им доступ к продовольствию и лекарствам", - сказал он.

В этой операции Германия задействует два транспортных самолета грузоподъемностью до 18 тонн.

Инициативу запустила Иордания, к ней присоединились США и Франция.

Хроника 07 октября 2023 года – 13 марта 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Германия Газа Иордания Минобороны Борис Писториус
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