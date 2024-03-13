Самолеты Германии примут участие в сбросе гуманитарной помощи в Газу

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Германия присоединится к странам, которые оказывают гуманитарную помощь сектору Газа с воздуха, начиная с конца этой недели, заявил глава Минобороны страны Борис Писториус. Об этом сообщает EFE.

"Население сектора Газа нуждается в закрытии самых базовых потребностей. Мы хотим внести вклад, чтобы обеспечить им доступ к продовольствию и лекарствам", - сказал он.

В этой операции Германия задействует два транспортных самолета грузоподъемностью до 18 тонн.

Инициативу запустила Иордания, к ней присоединились США и Франция.