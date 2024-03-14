Макрон заявил, что считает Россию соперником Франции

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Россия в настоящее время является соперником Франции, заявил в четверг вечером президент Эмманюэль Макрон в интервью французским телеканалам.

При этом он подчеркнул, что "мы не ведем войну против России". В то же время, Макрон предупредил, что "мы будем готовы ответить в случае эскалации со стороны России".

Президент Франции предположил, что в случае успеха операции РФ на Украине "жизнь французов изменится. В Европе больше не будет безопасности".

Макрон пока не считает, что сейчас ситуация на Украине требует направления туда французских войск, но не исключает такого решения.

"Мы не уверены, что сделаем это. Мы в настоящее время не в той ситуации, но не исключаем сейчас такой вариант", - заявил Макрон.

"Я признаю, что допускаю такую возможность", - продолжил президент.

Макрон также предположил, что ЕС может принять дополнительные инициативы по помощи Украине, если у этой страны возникнут новые трудности на поле боя. "Нельзя исключать, что мы одобрим новые инициативы на европейском уровне", - сказал он в интервью французским телеканалам.

"Если обстановка ухудшится, мы будем готовы", - добавил он. Макрон в очередной раз подчеркнул, что считает важным не допустить победу России на Украине.