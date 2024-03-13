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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:43

Шольц исключил поставку Киеву ракет Taurus из-за необходимости контроля военными ФРГ

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Авиационные крылатые ракеты Taurus относятся к вооружениям, для контроля над которыми нужны немецкие военнослужащие, поэтому поставки таких ракет Украине исключены, заявил в среду канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"С моей точки зрения, речь идет о дальнобойном оружии. Поскольку при его применении важно не потерять контроль над ним, его не выйдет использовать без развертывания немецких военных. Я отвергаю такой вариант", - приводит Associated Press (АР) слова канцлера, сказанные в Бундестаге.

Он напомнил о вкладе ФРГ в поставки военной помощи Украине: в этом плане Германия занимает второе место после США. Однако Шольц уточнил, что каждый случай поставок помощи немецкие власти рассматривают в индивидуальном порядке. "Благоразумие - это не слабость, как считают некоторые. Благоразумие - это то, на что жители нашей страны имеют право", - сказал канцлер.

Ранее Шольц неоднократно отказывался от поставок Украине ракет Taurus, хотя в правящей коалиции и среди немецкой оппозиции звучали призывы передать Киеву ракеты.

Британия и Франция в свою очередь направили Украине ракеты Storm Shadow и SCALP. В связи с этим Шольц заявлял, что ФРГ не может осуществлять такой же контроль в плане выбора целей при пуске этих ракет, как способны британцы и французы. В среду Шольц не стал развивать эту тему, отмечает АР.

Германия Украина Олаф Шольц Taurus
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