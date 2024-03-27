В Тихом океане у Фиджи произошло землетрясение магнитудой 6,1

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в акватории Тихого океана в 588 км юго-западнее столицы Фиджи - города Сува, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, по интенсивности сотрясений в эпицентре зафиксированное в 04:28 (по Москве) в среду землетрясение оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 6,4. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 10 км.