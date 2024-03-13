Глава Минобороны Израиля пообещал наказание для всех причастных к нападению 7 октября

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Глава израильского Минобороны Йоав Галлант в среду заявил, что никто из тех, кто имел отношение к нападению группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, не уйдет от ответственности.

"Даже те, кто думает, будто мы медлим, увидит – мы всех достанем. Мы привлечем к ответу каждого, кто был вовлечен в события 7 октября: или мы уничтожим их или мы предадим их суду в Израиле. Безопасного места для них нет: ни в Газе, ни вне ее, ни где-либо на Ближнем Востоке", - приводит The Times of Israel слова Галланта во время посещения города Газа.

Издание отмечает, что тем самым министр намекнул на скорое начало наземного наступления Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на город Рафах на юге сектора Газа.

Также Галлант заявил, что морской коридор по доставке гумпомощи в сектор ослабит ХАМАС – помощь больше не будет попадать к группировке в руки, и даст Израилю больше возможностей продолжать сражения.

На встрече с премьером Нидерландов Марком Рютте премьер-министр Израиля Биньямин Нетаяньяху заявил, что разгром ХАМАС невозможен без операции в Рафахе. Он также отверг идею с признанием кем-либо в одностороннем порядке государства палестинцев, подчеркнув, что ХАМАС воспримет это как свою победу.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники; 8 тыс. 730 были ранены. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. С момента начала военной операции Израиля, по данным палестинских служб здравоохранения, число погибших в секторе Газа достигло 31 тыс. 272, раненых – 73 тыс. 24. Еще 432 человека погибли на Западном берегу реки Иордан, ранены не менее 4 тыс. 650 человек.