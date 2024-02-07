В Брюсселе приступили к сравнительному анализу законодательств Молдавии и ЕС

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В среду в Брюсселе дан старт процессу сравнительного анализа национального законодательства Молдавии с законодательством Европейского союза, сообщила новый вице-премьер Молдавии по европейской интеграции Кристина Герасимова.

Она написала в социальных сетях, что в ходе своего первого визита в Брюссель обсудила план действий по началу переговоров о вступлении Молдавии в Европейский союз.

"Вступительная встреча дала нашей правительственной команде возможность познакомиться с собеседниками Европейской Комиссии, с которыми мы будем работать в ходе переговорного процесса. Целью встречи было подробное описание следующих шагов после решения Европейского Совета от декабря 2023 года начать переговоры о вступлении (в ЕС - ИФ) с Республикой Молдова. (...) Мы также договорились о сроках и процедурах этого сложного этапа нашего пути. В Брюсселе был дан старт сравнительному анализу национального законодательства с законодательством Европейского Союза", - отметила переговорщик Кишинева.

Она также сообщила, что с главой генерального директората по переговорам о соседстве и расширении ЕС Гертом-Яном Купманом обсудили следующие шаги в процессе вступления Молдавии в ЕС.

"Мы согласовали приоритетные действия и график реализации, уделив особое внимание продолжению реформ в судебной системе и в процессе деолигаризации", - подчеркнула Герасимова.

Бывший советник президента Герасимова на прошлой неделе была назначена на новую должность в правительстве Молдавии - вице-премьера по европейской интеграции.

Герасимова будет и главным переговорщиком Кишинева в процессе интеграции Молдавии в Европейский союз. Она возглавила создаваемое Бюро европейской интеграции, которое было решено учредить после преобразования на прошлой неделе Министерства иностранных дел и евроинтеграции в МИД. Реорганизация правительства связана с предстоящим в марте началом переговоров о вступлении Молдавии в ЕС.