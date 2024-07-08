Moody's понизило кредитный рейтинг газотранспортного оператора Gasunie

Причиной стал рост капзатрат после отказа от российского газа

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Агентство Moody's понизило кредитный рейтинг нидерландского газотранспортного оператора Gasunie с А1 до А2 из-за повышения плана капитальных затрат на инфраструктуру, сказано в релизе агентства.

Среднесрочная инвестиционная программа инфраструктурной компании выросла более чем в два раза из-за экстренных расходов на терминалы для приема СПГ в связи с политическим решением руководства Нидерландов отказаться от газа из России.

В 2020 Gasunie приняла стратегию "Видение-2030", которая на фоне поэтапного отказа от потребления газа предусматривает сокращение операций сетевого газотранспортного оператора, а также строительство инфраструктуры для транспортировки CO2, водорода, тепла.

Изначально Gasunie прогнозировала капитальные вложения в размере 4,9 млрд евро до 2030 года за вычетом грантов, но после начала СВО компания увеличила инвестиции в терминалы по импорту СПГ и дополнительные проекты, что привело к запланированным чистым расходам в размере 11,5 млрд евро в период с 2024 по 2030 год.

"Поскольку компания не ожидает снижения уровня инвестиционных расходов до 2030, а доходы начнутся только с отставанием, свободные денежные потоки компании будут отрицательными", - отмечают аналитики Moody's.

В связи с превышением разрешенных регуляторных доходов Gasunie будет способна возместить часть доходов в последующие годы, что приведет к ослаблению соотношения средств от операционной деятельности к чистому долгу в ближайшие годы, прежде чем компания вернется к прогнозируемым уровням к 2026 году.

Moody's отмечает, что на данный момент Gasunie имеет умеренный кредитный риск и высокую совместную дефолтную зависимость от правительства Нидерландов (рейтинг Aaa).

Повышение рейтинга в среднесрочной перспективе маловероятно, но может возникнуть, если средняя доля доходов будет превышать 80%, а соотношение средств от операционной деятельности к чистому долгу останется на уровне выше 20%.

Gasunie является 100%-ным нидерландским государственным владельцем и оператором нидерландских и северогерманских газотранспортных систем высокого давления. В 2023 году компания получила почти 80% своей операционной прибыли от этой деятельности.