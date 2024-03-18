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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:27

США намерены призвать другие страны не размещать ядерное оружие в космосе

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - США подготовили проект резолюции СБ ООН, содержащий призыв ко всем странам не разрабатывать ядерное оружие для размещения в космосе, сообщила в понедельник постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Во время выступления на заседании СБ ООН она сообщила, что "США совместно с Японией подготовили проект резолюции (...), в котором призывают страны не разрабатывать ядерные вооружения или другие типы оружия массового поражения" для последующего размещения на околоземной орбите.

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Кроме того, Томас-Гринфилд сказала, что вне Совбеза ООН США ожидают взаимодействия с другими государствами по данному вопросу и уже приступили к рассмотрению проектов, которые бы лишили бы страны возможности незаметно разместить на орбите ядерные вооружения.

"Размещение любых ядерных вооружений на орбите вокруг Земли было бы беспрецедентным, опасным и неприемлемым", - сказала постпред США.

В начале марта президент РФ Владимир Путин вновь подтвердил позицию Москвы, выступающей категорически против размещения ядерного оружия в космосе. "Наша позиция ясна и прозрачна: мы категорически всегда были против и сейчас против размещения ядерного оружия в космосе. Наоборот, призываем соблюдать все договоренности, которые имеются в этой сфере", - сказал Путин.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что у РФ нет проекта по созданию ядерного оружия для поражения объектов в космосе.

СБ ООН США космос
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