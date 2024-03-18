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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:27

США не отказываются от попыток договориться об освобождении Уилана и Гершковича

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Вашингтон продолжает работать над освобождением задержанных в РФ американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, это остается приоритетом, сообщил в понедельник советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Мы продолжаем работать над освобождением и Пола Уилана, и Эвана Гершковича. Мы продолжим до тех пор, пока они не будут свободны", - заявил во время пресс-брифинга Салливан.

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Он отметил, что американские усилия включают в себя регулярную коммуникацию с РФ на высоком уровне и предложения, которые США, по словам Салливана, делали и продолжают делать.

По его словам, освобождение Уилана и Гершковича "все еще является наивысшим приоритетом".

Уилан, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также подданным Великобритании, был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Ему предъявили обвинение по статье 276 УК РФ (шпионаж). 15 июня 2020 года он был приговорен Мосгорсудом к 16 годам заключения за шпионаж. Вину он не признает. Американец отбывает наказание в мордовской колонии строгого режима.

О задержании Гершковича, гражданина США 1991 года рождения, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ 29 марта прошлого года. По данным ведомства, журналист The Wall Street Journal, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".

Джейк Салливан США Пол Уилан Эван Гершкович
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