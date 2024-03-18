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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:45

Песков сказал, что Путин не говорил о переговорах об обмене Навального

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не говорил, что были проведены переговоры об обмене осужденного Алексея Навального, заявил на брифинге его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Хочу обратить ваше внимание на два момента. Первый момент: президент Путин вчера не подтверждал, что проведены переговоры. (...) Он рассказал о том, что была выдвинута идея одним из людей об обмене Навального, на которую он потенциально согласился и об этом сразу же сказал тому, кто такую идею выдвинул. Путин не говорил о том, что были проведены на этот счет переговоры", - сказал Песков.

Также, напомнил пресс-секретарь, Путин не стал называть "ни этого человека (который выдвинул идею - ИФ), ни других модальностей той идеи, которая была выдвинута".

"Соответственно, не могу этого сделать и я", - сказал Песков.

Путин в ночь на 18 марта рассказал, что за несколько дней до смерти Алексея Навального ему предложили обменять его на россиян, содержащихся в зарубежных тюрьмах.

"За несколько дней до ухода господина Навального из жизни мне некоторые коллеги - не сотрудники администрации, а некоторые люди - сказали, что есть идея обменять господина Навального на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах, - сказал он. - Вы можете мне поверить, можете нет: человек, который со мной говорил, еще фразу не закончил, а я сказал: "Я согласен.

При этом, он подчеркнул, что был согласен на это при одном условии: "Мы его поменяем, чтобы он не возвращался. Пускай там сидит".

ФСИН сообщила о смерти Навального 16 февраля.

Владимир Путин Дмитрий Песков ФСИН Алексей Навальный
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