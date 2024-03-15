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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

Афины готовы поучаствовать в чешской инициативе по закупке вооружений для Киева

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Греция предварительно договорилась с Чехией о предоставлении средств на закупку вооружений для Украины, сообщает "Катимерини". По его сведениям, речь идет о снарядах и патронах.

Однако до заключения соглашения необходимо завершить консультации на высшем уровне по финансовым деталям сделки.

Греция в соответствии с соглашением готова предоставить средства на закупку партий 2 тысяч 127-миллиметровых снарядов, 180 69,85-миллиметровых снарядов, 90 тысяч 90-миллиметровых снарядов, а также 4 млн патронов и 70 155-миллиметровых гаубиц американского производства. Ранее Греция передала Украине БМП советского производства в обмен на БМП Marder, полученные из Германии.

На прошлой неделе премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что страны-участницы инициированной Прагой инициативы смогли изыскать средства на приобретение для Украины первой партии из 300 тысяч артиллерийских снарядов. Позднее Bloomberg сообщал, что предварительное согласие на участие в инициативе выражали Канада, Дания, Литва и Латвия; к ней также хотела присоединиться и Франция.

Греция Петр Фиала Чехия Украина
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