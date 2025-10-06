Еврокомиссия ищет деньги для наращивания производства беспилотников

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия пытается найти деньги для поддержки инициатив по более активному производству в Евросоюзе беспилотников, сообщает Euractiv со ссылкой на источники.

По их словам, ЕК изучает нынешний бюджет ЕС и имеющиеся юридические основания с целью найти больше денег для выпуска беспилотников, которые сделают приоритетом в сравнении с другими видами вооружений. Как стало известно Euractiv, ЕК просматривает варианты того, как ЕС может лучше использовать доступные фонды и программы для активизации индустрии беспилотников.

Одна из идей состоит в создании фонда, аналогичного программе "Акт в поддержку производства боеприпасов" (ASAP), рассчитанной на $500 млн. Собеседник Euractiv уточнил, что данное предложение находится в зачаточном состоянии. При этом формирование фонда потребует полноценного законотворческого процесса - от предложения ЕК инициативы до одобрения ее странами ЕС и Европарламентом - и определение источников финансирования. В данный момент ЕК пытается добиться у производителей беспилотников интереса к созданию такого фонда.

Остается также неясным, из каких источников можно было бы финансировать инициативу по дронам. Источники Euractiv не смогли сказать, планируется ли задействовать средства из нынешнего бюджета ЕС, или власти могут прибегнуть к другим финансовым инструментам.

Euractiv отмечает, что планам по росту выпуска беспилотников может помешать нехватка производственных мощностей ЕС. Кроме того, уже сейчас производителям приходится иметь дело со сдерживающими факторами и проблемами с цепочками поставок; вместе с тем большинство разработок компаний, представленных на рынке, находится лишь на этапе опытно-конструкторских работ.