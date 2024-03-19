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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

В МИД России пообещали ответные меры на недружественные решения Кишинева

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Москва не оставит без ответа недружественные действия Кишинева, заявила представитель российского МИД Мария Захарова.

"19 марта власти Молдавии приняли ряд очередных недружественных по отношению к России решений, - сказано в ее комментарии. - Действия Кишинева не останутся без ответа с российской стороны".

Захарова напомнила, что сотрудника российского посольства в Кишиневе объявили персоной нон грата. В этот же день в МИД Молдавии сообщили об отказе во въезде в Молдавию российской делегации для участия в 34-й сессии Региональной конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для Европы, которая пройдет в Кишиневе 14-17 мая.

"Данные решения являются частью антироссийской кампании, проводимой молдавским руководством, и очередным подтверждением его курса на полное разрушение имеющих глубокие исторические корни российско-молдавских отношений. Рассматриваем их также как сведение счетов за то, что проживающим в Приднестровье российским гражданам была предоставлена возможность осуществить волеизъявление на выборах президента Российской Федерации, - подчеркнула Захарова. - При этом в Кишиневе откровенно злоупотребляют своим статусом принимающей мероприятия по линии ООН стороны, что ставит под вопрос способность молдавских властей выступать в этом качестве в дальнейшем".

Хроника 15 апреля 2021 года – 19 марта 2024 годаДипломатическое противостояние
МИД Мария Захарова ООН Приднестровье ФАО Молдавия
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