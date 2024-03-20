Нетаньяху не видит возможности немедленно начать операцию в Рафахе

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские военные готовятся к операции в Рафахе в секторе Газа, но на подготовку им нужно некоторое время, это нужно время. Об этом пишет The Times of Israel.

"Пока мы готовимся войти в Рафах, на это уйдет некоторое время, но мы продолжаем действовать со всей своей мощью", - сказал он.

"Мы продолжаем действовать в Хан-Юнисе, где расположены центральные лагеря ХАМАС, чтобы уничтожить и взять в плен высокопоставленных представителей ХАМАС, как мы это уже сделали в больнице "Аш-Шифа", - продолжил премьер и добавил, что полон решимости достичь "полной победы" над палестинскими группировками из сектора Газа.

В Армии обороны Израиля заявили, что с начала операции в "Аш-Шифе" 18 марта были убиты больше 90 боевиков ХАМАС, а также было найдено хранившееся на территории больницы оружие. Также ЦАХАЛ сообщил, что нанес удар удар по подземному тоннелю ХАМАС на севере Газы, откуда накануне была запущена ракета.

Военные также опубликовали в среду видео с авиаударом по складу с оружием шиитского ливанского движения "Хезболла", который, по утверждению израильской стороны, находился "в самом центре жилого района в Ливане".