Белоруссия получит заказы на производство узлов для российских самолетов

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Белорусские предприятия получат заказы на изготовление узлов российских самолетов, возможно, в республике будет налажено и производство внутрирегиональных самолетов "Байкал" и "Ладога", посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

"Сейчас обсуждается вопрос авиастроения. Это тоже очень серьезное направление. 407-й минский завод гражданской авиации, 558-й авиаремонтный завод в Барановичах - они получат заказы на изготовление узлов российских самолетов - Ту-214, Ил-96, МС-21. Возможно, получится уже и производство конечных изделий, то есть это самолет "Байкал" и "Ладога" - внутрирегиональные небольшие самолеты", - сказал посол в эфире телеканала ОНТ в воскресенье.

"Есть такой лозунг очень интересный в Союзном государстве - "Две страны - одна экономика". И мы можем сегодня сказать, что экономика наша растет - товарооборот 2022 года, 2023-го и первые месяцы 2024 года существенно вырос. И сегодня уже эксперты говорят, что те потери, которые могли бы быть в Беларуси в связи с тем, что отказались торговать в республике страны ЕС - это уже преодолено. И рост ВВП по 2023 году - 3,9%, в России - 3,6%", - заявил посол.