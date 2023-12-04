Франция возобновляет военное сотрудничество с Австралией после спора из-за подлодок

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Франция планирует разрешить австралийским военно-морским силам пользоваться ее военными объектами в Тихом океане, передает Bloomberg.

"В рамках соглашения обе страны договорились расширить "взаимный доступ" для своих вооруженных сил, при этом в "дорожной карте" говорится, что доступ к объектам Франции в Тихом и Индийском океанах "будет способствовать более устойчивому австралийскому присутствию в приоритетных районах операций", - пишет агентство.

По данным Bloomberg, стороны представили дорожную карту по активизации экономического, научно-исследовательского и оборонного сотрудничества. Эти планы также расширят военное присутствие Канберры в Тихоокеанском регионе.

Агентство расценивает визит в Австралию главы французского МИД Катрин Колонна как признак возвращения к более теплым отношениям двух стран после их резкого обострения из-за пакта безопасности AUKUS (Австралия-Великобритания-США), сорвавшего в 2021 году французско-австралийскую сделку на поставку Канберре атомных подводных лодок на сумму в 56 млрд евро.

Выступая в Канберре в понедельник, Колонна заявила, что соглашение является "огромным достижением" и шагом к тому типу отношений, которые были между двумя странами до объявления пакта AUKUS.

При этом радиостанция RFI отмечает, что одновременно с визитом главы МИД в Австралию министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню участвует в понедельник в конференции министров обороны тихоокеанского юга в Нумеа (заморская территория Франции Новая Каледония).

"В ходе этого форума будут обсуждаться вопросы суверенитета в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отмеченном соперничеством между Китаем и Соединенными Штатами", - сообщает RFI.

Этот формат объединяет Францию, Австралию, Новую Зеландию, Чили, Новую Гвинею, а также острова Тонга и Фиджи.