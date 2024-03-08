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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

В Минобороны ФРГ заявили, что нужно прекратить дискуссии о западных войсках на Украине

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Министр обороны ФРГ Борис Писториус в пятницу заявил, что нужно заканчивать с обсуждением варианта направить войска западных стран на Украину, он неприемлем.

"На самом деле никто не хочет размещения сил на Украине. Сейчас идет дискуссия на данную тему, и нам нужно остановиться на этом месте", - приводит издание Handelsblatt его слова в ходе визита в Хельсинки.

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Также он выступил против передачи новых полномочий Еврокомиссии в области обороны. Писториус напомнил, что организация обороны в ЕС обеспечивается за счет механизмов, действующих между национальными государствами, поэтому, первым делом, необходим постоянный формат Совета ЕС на уровне министров обороны.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предположил на пресс-конференции, что в будущем страны Запада могут направить войска на Украину. Позже французские власти пояснили, что, по их замыслу, такие войска не должны участвовать непосредственно в боевых действиях.

Лидеры европейских стран и США отвергли предложения Макрона. Французские оппозиционные партии, которые удерживают большинство в Национальном собрании, тоже раскритиковали слова президента и предупредили, что ему не стоит делать подобные заявления, не проконсультировавшись с парламентом.

Украина Германия Борис Писториус
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