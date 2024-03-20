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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Минэнерго заявило об увеличении производства топлива после инцидентов на НПЗ

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - После инцидентов, произошедших на российских НПЗ в России, увеличивается производство топлива и снимаются логистические ограничения, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

"Ситуация на внутреннем рынке находится под постоянным контролем. В связи с инцидентами на НПЗ принимается комплекс мер – увеличение производства и снятие логистических ограничений", - сказал он в ходе заседания комитета Госдумы по энергетике.

13 марта Минэнерго сообщило, что "предпринимаются меры по обеспечению необходимой загрузки нефтеперерабатывающих мощностей одновременно с координацией действий нефтяных компаний и РЖД".

Минэнерго РЖД
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