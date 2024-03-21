Пять стран ЕС просят Брюссель запретить импорт российского и белорусского зерна

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Литва вместе с Латвией, Эстонией, Польшей и Чехией призывает Европейскую комиссию (ЕК) запретить импорт зерна из России и Белоруссии в ЕС, сообщил литовский Минсельхоз. Обращение министров сельского хозяйства инициировано Литвой, передает BNS.

"Мы просим ЕК проанализировать возможности ограничения импорта в ЕС продуктов питания, происходящих из России и Беларуси. Совместным (...) обращением мы стремимся решить насущную проблему, которая нас объединяет", - заявил глава Минсельхоза Литвы Кястутис Навицкас.

Министры в письме утверждают, что военная операция на Украине якобы финансируется за счет доходов России от экспорта зерна в ЕС. Кроме того, российское зерно, по их оценке, оказывает давление на внутренний рынок ЕС и напрямую конкурирует с продукцией фермеров ЕС.

По данным Навицкаса, в 2023 году ЕС импортировал 1,53 млн тонн российского зерна на 437,5 млн евро.

Совет министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС рассмотрит это предложение 26 марта.