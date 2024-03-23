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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:26

ЕС и НАТО осудили теракт в Crocus City Hall

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В Евросоюзе и НАТО выступили с осуждением теракта в концертном зале Crocus City Hall.

"Я жестко осуждаю чудовищное нападение, совершенное в Подмосковье прошлым вечером. Терроризм направлен против беззащитных людей. Международное сообщество должно поддерживать крепкое единство против бича терроризма", - написал в соцсетях глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Мы безоговорочно осуждаем нападения на пришедших на концерт в Москве (правильнее: в Подмосковье - ИФ). Ничто не может оправдать такие ужасные преступления", - говорится в сообщении пресс-службы НАТО, опубликованном от имени ее представительницы Фарах Дахлалла.

Вечером в пятницу в Crocus City Hall произошла стрельба, потом пожар. Погибло более ста человек, возбуждено дело о теракте. ФСБ заявила о задержании непосредственных исполнителей преступления.

Последствия теракта в Crocus City Hall

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Хроника 22 – 23 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
ЕС Жозеп Боррель НАТО Crocus City Hall
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