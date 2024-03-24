Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 04:15

Вице-президент США назвала трагедией теракт в Подмосковье

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Вице-президент США Камала Харрис в интервью телеканалу АВС назвала трагедией последствия теракта в подмосковном Crocus City Hall и выразила соболезнования семьям погибших.

"Во-первых, позвольте мне начать с того, что то, что произошло в результате террористического акта, количество погибших людей, совершенно очевидно, является трагедией, и мы все должны выразить наши соболезнования их семьям".

В ответ на вопрос ведущего о том, есть ли у США доказательства возможной причастности Украины к произошедшему, Харрис сказала: "Нет, нет вообще никаких доказательств, и, по сути, мы знаем, что ИГИЛ-К (запрещенная в РФ террористическая организация) на самом деле, по общему мнению, несет ответственность за то, что произошло".

Теракт в Crocus City Hall в подмосковном Красногорске был совершен вечером в пятницу, когда несколько человек открыли стрельбу по зрителям на концерте, а также устроили пожар.

Президент России Владимир Путин в своем обращении сообщил, что правоохранительные органы задержали 11 человек, причастных к теракту, в том числе четверых непосредственных исполнителей.

По его словам, задержанные по обвинению в теракте пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них было подготовлено окно для перехода через границу.

Последствия теракта в Crocus City Hall

14
Хроника 22 – 24 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Камала Харрис Владимир Путин РФ США Crocus City Hall
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Тяжелая техника прибыла к Crocus City Hall для расчистки завалов после пожара

Один человек погиб, четверо пострадали при воздушной атаке на Севастополь

Нападение на Crocus City Hall

В Абхазии 24 марта объявлено днем траура в связи с терактом в Crocus City Hall

В Абхазии 24 марта объявлено днем траура в связи с терактом в Crocus City Hall
Военная операция на Украине

Минобороны сообщило о 19 сбитых над Белгородской областью реактивных снарядах

Военная операция на Украине

Более десяти ракет сбиты над Севастополем

Нападение на Crocus City Hall

Воробьев сообщил о завершении спасательной операции в Crocus City Hall

Военная операция на Украине

Двое погибли, трое ранены при обстреле Херсонской области украинскими военными

Нападение на Crocus City Hall

Число погибших при теракте в Crocus City Hall в поименном списке МЧС выросло до 29

Число погибших при теракте в Crocus City Hall в поименном списке МЧС выросло до 29
Нападение на Crocus City Hall

Число обратившихся за медпомощью в результате теракта в Crocus выросло до 140

Что произошло за день: суббота, 23 марта

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });