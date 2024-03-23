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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:26

Кадыров заявил, что при взятии исполнителей теракта в Crocus силовики не пострадали

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об участии чеченских военных в задержании исполнителей теракта в Crocus City Hall в Брянской области.

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"Дислоцирующиеся в Брянской области и обеспечивающие охрану государственной границы России с Украиной бойцы полка "Ахмат-Россия" Минобороны страны, совместно с Центром специального назначения ФСБ, задержали в Брянской области, при попытке пересечения российско-украинской границы, четверых террористов, непосредственно участвовавших в расстреле людей в Крокус Сити Холл", - написал он в своем телеграм-канале.

По его данным, операция проводилась совместно со спецназом ФСБ и бойцами ВС России.

"С поставленной задачей взять убийц живыми они успешно справились, несмотря на риски, - заявил Кадыров - При проведении спецоперации ни один из силовиков не пострадал".

Вечером в пятницу в Crocus City Hall произошла стрельба, потом пожар. Погибло более ста человек, возбуждено дело о теракте. ФСБ позднее заявила о задержании непосредственных исполнителей преступления.

Хроника 22 – 23 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Crocus City Hall Чечня Рамзан Кадыров Ахмат-Россия Брянская область
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