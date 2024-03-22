Россия и Китай заблокировали проект резолюции США по ситуации в Газе на СБ ООН

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Совбез ООН не принял проект резолюции США по поддержке дипломатических усилий, которые могут привести к прекращению огня в секторе Газа, из-за вето РФ и Китая.

В поддержку резолюции проголосовали 11 стран, три страны, в том числе обладающие правом вето Россия и Китай, проголосовали против и одна страна воздержалась.

Постпред Соединенных Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что "Россия и Китай попросту не хотели голосовать за резолюцию, предложенную США".

В свою очередь, постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал американскую резолюцию "лицемерным начинанием", заявив, что РФ не может поддержать подобный проект.

"Мы уже говорили, что больше не пропустим бессмысленных резолюций, не содержащих требований к прекращению огня и ведущих нас в никуда", - сказал Небензя.

Он отметил, что непостоянные члены СБ подготовили альтернативный проект резолюции, в котором "черным по белому" прописаны прекращение огня и освобождение заложников.

В проекте резолюции США, в частности, говорится, что "крайне важно" установить "немедленное и устойчивое прекращение огня для защиты гражданского населения всех сторон", облегчить доставку необходимой гумпомощи, а также поддержать переговоры между Израилем и палестинским движением ХАМАС, направленные на окончательное прекращение боевых действий.

Ранее The Washington Post сообщала, что, помимо этого, в резолюции осуждают ограничения, которые не позволяют поставить помощь в сектор Газа, а также "попытки сокращения территории" анклава. Помимо этого, в документе подвергают критике нападения на мирных жителей и нарушение международного права.

Кроме того, в тексте резолюции содержится призыв не начинать наступление на город Рафах. США в предложенной резолюции отмечают, что наземная операция в Рафахе может "иметь серьезные последствия для регионального мира и безопасности, а также увеличит риск нарушений сторонами обязательств по международному гуманитарному праву".

Проект резолюции осуждает "все террористические акты", а также "захват и убийство заложников, убийства гражданских лиц и сексуальное насилие, использование гражданской инфраструктуры в военных целях и удержание заложников".

США, со своей стороны, уже три раза накладывали вето на проекты резолюции ООН, призывавшие к немедленному прекращению огня в секторе Газа. Так, в октябре и декабре прошлого года Вашингтон не поддержал документы, подготовленные Россией и ОАЭ. В феврале этого года США заблокировали алжирский проект резолюции, призывавший к прекращению огня в секторе Газа.

7 октября 2023 года боевики ХАМАС напали на Израиль. В ответ израильская армия начала операцию против палестинской группировки в секторе Газа.