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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 13:56

Израильские военные начали новое наступление на западе Хан-Юниса

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Израильские военные в ночь на воскресенье начали новое наступление на позиции группировки ХАМАС в районе "Аль-Амаль" на западе города Хан-Юнис, расположенного на юге сектора Газа, сообщает The Times of Israel.

Согласно заявлению Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Службы общей безопасности ("Шин-Бет"), рейд возглавляет 98-я дивизия ЦАХАЛ. Операция началась после того, как израильские истребители нанесли удары по 40 целям ХАМАС в этой зоне.

Затем 7-я бронетанковая бригада, пехотная бригада "Гивати" и бригада "Коммандо" окружили "Аль-Амаль" и сейчас ведут бои с ХАМАС.

Издание напоминает, что предыдущая операция ЦАХАЛ в этом районе прошла в феврале.

Тем временем, части ЦАХАЛ - 7-я бронетанковая бригада и 900-я пехотная бригада "Кфир" - продолжают действовать в городе Аль-Карара, расположенном севернее Хан-Юниса. Военные обнаружили и уничтожили здесь склады с оружием и объекты ХАМАС.

В свою очередь телеканал Al Jazeera сообщил, что израильские военные, которых прикрывают с воздуха истребители, вертолеты и ударные БПЛА, продвинулись вглубь городских кварталов в окрестностях больницы "Нассер" в Хан-Юнисе.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. С момента начала военной операции, по последним данным палестинских служб здравоохранения, число погибших в секторе Газа достигло 32 226 человек, раненых - 74 518.

Обострение палестино-израильского конфликта

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Хроника 07 октября 2023 года – 24 марта 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС сектор Газа Хан-Юнис
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