Израильские военные начали новое наступление на западе Хан-Юниса

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Израильские военные в ночь на воскресенье начали новое наступление на позиции группировки ХАМАС в районе "Аль-Амаль" на западе города Хан-Юнис, расположенного на юге сектора Газа, сообщает The Times of Israel.

Согласно заявлению Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Службы общей безопасности ("Шин-Бет"), рейд возглавляет 98-я дивизия ЦАХАЛ. Операция началась после того, как израильские истребители нанесли удары по 40 целям ХАМАС в этой зоне.

Затем 7-я бронетанковая бригада, пехотная бригада "Гивати" и бригада "Коммандо" окружили "Аль-Амаль" и сейчас ведут бои с ХАМАС.

Издание напоминает, что предыдущая операция ЦАХАЛ в этом районе прошла в феврале.

Тем временем, части ЦАХАЛ - 7-я бронетанковая бригада и 900-я пехотная бригада "Кфир" - продолжают действовать в городе Аль-Карара, расположенном севернее Хан-Юниса. Военные обнаружили и уничтожили здесь склады с оружием и объекты ХАМАС.

В свою очередь телеканал Al Jazeera сообщил, что израильские военные, которых прикрывают с воздуха истребители, вертолеты и ударные БПЛА, продвинулись вглубь городских кварталов в окрестностях больницы "Нассер" в Хан-Юнисе.