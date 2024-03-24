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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:03

Генсек ООН назвал лучшим способом доставки помощи в Газу наземный

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш в воскресенье заявил, что действеннее всего поставлять гуманитарную помощь в сектор Газа по сухопутным путям.

"Поставки требуют работы многих КПП и точек доступа. Единственный эффективный и оперативный способ перевозить тяжелые грузы - по дорогам", - приводят западные СМИ его слова после переговоров в Каире с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.

"Чтобы облегчить ситуацию, нужно, чтобы Израиль устранил оставшиеся препятствия и ограничения для транспортных потоков", - отметил генсек.

По его словам, неспособность решить нынешние проблемы жителей сектора Газа "ввергает авторитет международного сообщества в состояние кризиса".

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Он добавил, что ООН работает над обеспечением устойчивого финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). В январе Израиль обвинил 12 сотрудников БАПОР в участии в нападении палестинского движения ХАМАС на Израиль. После израильских обвинений ряд стран приостановили финансирование агентства, а США и Британия дали понять, что не возобновят выделение средств до окончания расследования работы БАПОР.

Накануне Гутерриш совершил поездку к границе Египта с сектором Газа, призывал своевременно пропускать помощь в анклав.

СМИ напоминают, что грузы, предназначенные для палестинцев, скапливаются на севере Синайского полуострова, пока через КПП "Рафах" и "Керем-Шалом" проходят лишь ограниченные объемы поставок. Некоторые страны начали сбрасывать с воздуха помощь для Газы, запущен морской гуманитарный коридор с Кипра к побережью анклава.

7 октября 2023 года ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

Обострение палестино-израильского конфликта

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Дым после израильского авиаудара по сектору Газа
Хроника 07 октября 2023 года – 24 марта 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
сектор Газа Израиль ООН Антониу Гутерриш
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