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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:29

Рассмотрение проекта резолюции непостоянных членов СБ ООН по Газе отложили

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Проект новой резолюции по поддержке дипломатических усилий, которые могут привести к прекращению огня в секторе Газа, рассмотрят в Совете Безопасности ООН (СБ ООН) в понедельник, 25 марта, сообщает The Times of Israel, отмечая, что "США вряд ли поддержат его".

Издание напоминает, что этот проект разработали десять непостоянных членов СБ ООН, которых поддержали Россия и Китай. Накануне Москва и Пекин заблокировали принятие проекта резолюции по Газе, который подготовили США.

Тогда же постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что непостоянные члены СБ подготовили альтернативный проект резолюции, в котором "черным по белому" прописаны прекращение огня и освобождение заложников.

7 октября 2023 года боевики ХАМАС напали на Израиль. В ответ израильская армия начала операцию против палестинской группировки в секторе Газа.

Хроника 07 октября 2023 года – 23 марта 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Василий Небензя Израиль Китай ООН СБ ООН США сектор Газа
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