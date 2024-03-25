Киргизия обсуждает с "Росатомом" строительство ветрогенерации и малой АЭС

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Киргизия готовится подписать соглашение с ГК "Росатом" о строительстве АЭС малой мощности, заявил замминистра энергетики страны Талайбек Байгазиев на "Атомэкспо-2024".

"Прорабатываем вопрос инвестсоглашения с "Новавиндом" (входит в "Росатом" - ИФ) по ветрогенерации", - добавил он.

Ранее сообщалось, что "Новавинд" рассматривает возможность строительства в Киргизии ветропарка мощностью 100 МВт. "Росатом" также планировал разработку предварительного технико-экономического обоснования малой АЭС в Киргизии.