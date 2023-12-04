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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

"Росатом" может построить АЭС малой мощности в Монголии

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Rusatom Energy Projects (структура ГК "Росатом") и монгольская Mon-Atom рассматривают возможность строительства в Монголии АЭС малой мощности, следует из подписанного в рамках конференции ООН по климату COP28 соглашения.

В начале 2023 г. "Росатом" уже подписывал с Комиссией по ядерной энергии Монголии меморандум о сотрудничестве в области мирного атома и разработки проекта Центра ядерной науки и технологий в Монголии.

Также интерес к сотрудничеству с "Росатомом" в реализации энергетических проектов в области атомной, ветро- и гидроэнергетики проявляла еще одна монгольская компания - Dayan Deerkh Energy.

В "Росатоме" отмечают растущий запрос на АЭС малой мощности, который наблюдается по всему миру. Наличие референтных проектов внутри страны позволяет "Росатому" вести активный диалог с зарубежными заказчиками. В частности, рассматриваются проекты в Киргизии и Мьянме.

Росатом Монголия
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