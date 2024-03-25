"Росатом" договорился с Киргизией о сотрудничестве по проектам малых ГЭС

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - АО "Русатом Сервис" (структура госкорпорации "Росатом") заключило с Министерством энергетики Киргизии соглашение о проработке и реализации в стране проектов в сфере малой гидроэнергетики, сообщил медиацентр атомной промышленности.

"Стороны закрепили договоренность сотрудничать в рамках проработки и реализации инвестиционного проекта по строительству объектов малой гидроэнергетики в Кыргызской Республике мощностью до 400 МВт", - говорится в сообщении.

ГЭС могут быть построены в "Таласской, Джалал-Абадской, Баткенской и других областях".

Ранее 25 марта замминистра энергетики страны Талайбек Байгазиев сообщил, что Киргизия готовится выйти на подписание соглашения с госкорпорацией "Росатом" о строительстве АЭС малой мощности, а также что республика прорабатывает с "НоваВиндом" (входит в "Росатом") вопрос инвестсоглашения по ветрогенерации.

Как сообщалось, "Новавинд" рассматривает возможность строительства в Киргизии ветропарка мощностью 100 МВт. "Росатом" также планировал разработку пред-ТЭО малой АЭС в Киргизии.