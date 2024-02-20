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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:05

"Росатом" планирует построить два ветропарка в Киргизии на 180 МВт

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" планирует реализовать два ветроэнергетических проекта в Иссык-Кульской и Баткенской областях Киргизии, сообщил гендиректор "Росатом Кыргызстан" Дмитрий Константинов.

"В Киргизии мы прорабатываем две площадки по ветроэнергетическим проектам – в Иссык-Кульской области до 100 МВт (стоимость $100 млн) и в Баткенской области около 80 МВт. Мы уже начали инвестировать в реализацию этих проектов", - сказал Константинов на панельной дискуссии "Зеленая энергетика. Оптимизация энергобаланса".

По его словам, совместно с Минэнерго Киргизии есть планы реализовать ветроэнергетические проекты до 500 МВт.

"На этом мы не намерены останавливаться. Прежде чем прийти в Киргизию, мы реализовали в России проекты до 1 ГВт в ветряной энергетике. Помимо ветроэнергетических проектов, планируется построить несколько гидроэлектростанций при поддержке Российско-киргизского фонда развития", - отметил Константинов.

В октябре 2023 года АО "НоваВинд" (ветроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом") и Российско-киргизский фонд развития подписали соглашение о проработке и реализации проекта по строительству ветроэлектростанции в Иссык-Кульской области.

Сообщалось также, что "Росатом" планирует разработку пред-ТЭО сооружения атомной станции малой мощности (АСММ) на базе реакторной установки РИТМ-200Н на территории Киргизии.

Росатом Киргизия
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