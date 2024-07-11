Саакашвили не подпадет под ближайшую массовую амнистию

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Правящая партия "Грузинская мечта" инициировала в парламенте законопроект об амнистии, которая коснется примерно трех тысяч заключенных, сообщил на брифинге председатель парламентского комитета по правам человека Рати Ионатамишвили.

"Инициированный правящей партией законопроект направлен на защиту принципов гуманизма и защиты общественной безопасности. Амнистия коснется трети числа заключенных, примерно трех тысяч лиц", - сказал он и добавил, что законопроект не предусматривает распространение амнистии на заключенных, совершивших тяжкие преступления.

На вопрос, попадет ли под амнистию экс-президент Михаил Саакашвили, Иотанишвили ответил, что тот осужден за тяжкие преступления, подтвержденные в том числе и Европейским судом по правам человека, поэтому на Саакашвили амнистия не распространится.

Законопроект об амнистии, как ожидается, парламент примет в осеннюю сессию.