Экипаж "Союза МС-25" перешел на борт МКС

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Экипаж транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-25" перешел на борт Международной космической станции (МКС), трансляцию вел "Роскосмос".

После проверки герметичности стыковки между кораблем и МКС был открыт переходный люк, после чего космонавты "Роскосмоса" Олег Новицкий, представительница Белоруссии Марина Василевская и астронавт NASA Трейси Дайсон перешли на борт МКС.

Корабль пристыковался к модулю "Причал" российского сегмента МКС в 18:02 по московскому времени. По данным "Роскосмоса", корабль пробудет на орбите 184 суток.

Ракета с пилотируемым кораблем "Союз МС-25" стартовала с космодрома Байконур 23 марта в 15:36 по Москве. Полет корабля прошел по двухсуточной схеме сближения продолжительностью более 50 часов. По пути к станции корабль совершил 34 витка вокруг Земли.

Первоначально запуск "Союза МС-25" должен был состояться 21 марта в 16:21, однако был отменен в автоматическом режиме за 20 секунд до старта. Планировалось, что полет корабля до МКС должен был пройти по сверхбыстрой двухвитковой схеме сближения и занял бы примерно 3 часа 19 минут.

Как сообщал глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, причиной отмены запуска стала просадка напряжения химического источника тока.

Астронавт NASA Дайсон прибыла на МКС по соглашению о перекрестных полетах между РФ и США. Данный полет стал третьим на российском корабле "Союз МС" в рамках соглашения о перекрестных полетах на МКС, заключенном "Роскосмосом" и NASA.

Новицкий и Василевская проведут на борту станции 12 суток и вернутся на Землю 6 апреля на корабле "Союз МС-24" вместе с астронавтом NASA Лорал О'Хара, а Дайсон продолжит полет до сентября и приземлится на корабле "Союз МС-25" с космонавтами "Роскосмоса" Олегом Кононенко и Николаем Чубом.

Василевская – первая участница космического полета от Белоруссии. Является бортпроводником авиакомпании "Белавиа".

В настоящее время на МКС работают космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко, Николай Чуб, Александр Гребенкин, астронавты NASA Лорал О'Хара, Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Дженнет Эппс.