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Первый пилотируемый полет корабля Boeing Starliner к МКС перенесен на 6 мая

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Первый пилотируемый полет корабля CST-100 Starliner корпорации Boeing к Международной космической станции (МКС) перенесли с 1 на 6 мая, сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Теперь испытательный пилотируемый полет Boeing запланирован на дату не ранее понедельника, 6 мая", - говорится в сообщении на сайте космического ведомства.

На Starliner к МКС должны отправиться астронавты NASA Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. Запуск планируется осуществить с помощью ракеты-носителя Atlas V компании United Launch Alliance с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Экипаж проведет на станции две недели.

Основная задача миссии - проверить способность корабля благополучно транспортировать экипажи к космической станции и возвращать их на Землю.

После завершения миссии на МКС корабль должен будет совершить мягкую посадку на сушу на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико.

Корпорация Boeing разрабатывает многоразовый пилотируемый космический корабль Starliner в рамках контракта с NASA. Как и SpaceX, она выбрана американским космическим агентством в качестве разработчика новых систем для доставки астронавтов на МКС.

20 декабря 2019 года в рамках первого тестового полета без экипажа из-за проблем с программным обеспечением Starliner отклонился от маршрута, вышел на нештатную орбиту, перерасходовал топливо и не смог пристыковаться к МКС. Он вернулся на Землю спустя два дня после запуска, совершив успешную мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс. Это была первая в истории посадка американской спускаемой системы на сушу. Все предыдущие американские аппараты приводнялись в океане.

В рамках второго тестового беспилотного полета 21 мая 2022 года корабль успешно пристыковался в автоматическом режиме к модулю Harmony американского сегмента МКС, доставив на станцию более 360 кг материалов для ее снабжения.

Корпорация Boeing получила свыше $5 млрд на разработку и производство корабля Starliner, а также осуществление его миссий по доставке астронавтов на МКС и возвращению их на Землю. Корабль предназначен для экипажа численностью до семи человек.

NASA SpaceX Boeing Atlas V
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