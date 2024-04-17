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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Американские ученые заявили о наличии у России 5580 ядерных боеголовок

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты на данный момент располагают в своем военном арсенале 5 044 ядерными боеголовками, Россия - 5 580, сказано в исследовании Федерации американских ученых. По ее данным, у Китая есть 500 ядерных боеголовок, у Франции - 290, Великобритании - 225.

В списке девяти стран, обладающих ядерным оружием, Индия и Пакистан располагают арсеналами по 170 боеголовок. По оценкам американских экспертов, Израиль имеет 90 ядерных боеприпасов, Северная Корея - 50.

Рост ядерного арсенала наблюдается в Великобритании, Китае, Индии, Пакистане и КНДР.

В целом, по утверждению федерации, в мире имеется более 12,1 тысячи ядерных боеприпасов, из них более 9,6 тысячи единиц готовы к применению вооруженными силами.

Израиль Индия КНДР США Великобритания Пакистан
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