В Балтиморе контейнеровоз потерял управление перед столкновением с мостом

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Контейнеровоз Dali, врезавшийся в мост Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, потерял управление и заранее предупредил власти о возможном столкновении, сообщает ABC News со ссылкой на отчет Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры США (CISA).

"Команда предупредила Департамент транспорта штата Мэриленд о потере контроля над судном и возможном столкновении с мостом", - говорится в отчете CISA.

Dali "потерял ход", когда покидал порт. Ранее о такой возможности сообщила CNN со ссылкой на собственные расчеты и анализ. В полиции Балтимора уже отмечали, что не видят признаков преднамеренности столкновения судна с мостом. ФБР также исключила террористическую подоплеку инцидента или диверсию.

Сингапур, под флагом которого ходит судно, находится в контакте с властями США. В морском и портовом управлении Сингапура заявили, что будут сотрудничать с береговой охраной США в расследовании. По данным управления, на борту контейнеровоза во время столкновения находились 22 члена экипажа. В компании The Synergy Group, сотрудники которой работают на контейнеровозе, заявили, что при столкновении никто не пострадал. Управлял судном местный рулевой, заявили в Управлении транспорта Мэриленда, объяснив, что из порта и в порт Балтимора суда всегда приводят местные лоцманы, это мера по минимизации аварий.

Контейнеровоз Dali столкнулся с опорой моста Фрэнсиса Скотта Ки в 1:30 по местному времени, когда выходил из Балтимора в Шри Ланку. Мост после этого рухнул вместе с проезжавшими по нему машинами. CNN отмечает, что в 2016 году это судно было участником некоего инцидента в порту Антверпена. Контейнеровоз был построен в 2015 году.

На месте аварии продолжается поисково-спасательная операция. Пока удалось спасти только двух человек, один из них находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. По предварительным данным, нужно найти еще семь человек.