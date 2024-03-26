В Балтиморе успели перекрыть въезд на мост перед его обрушением

Это стало возможным благодаря сигналу о бедствии, который подал экипаж аварийного контейнеровоза

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Экипаж контейнеровоза Dali, который врезался в мост Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе и вызвал его обрушение, успел до удара подать сигнал о бедствии mayday, это позволило властям закрыть въезд на мост и спасти жизни, заявил губернатор Мэриленда Уэс Мур. Об этом сообщает CNN.

Он выразил благодарность тем, кто быстро сориентировался и перекрыл въезды, и назвал их героями.

Тем не менее, мост обрушился в реку Патапско, когда по нему ехало несколько автомобилей, в том числе тягач с прицепом, а также находились дорожные рабочие - восемь человек, которые занимались ремонтом моста.

Начальник пожарного департамента Балтимора Джеймс Уоллес сказал, что с помощью сонаров под водой удалось обнаружить пять машин, в том числе три легковых и один цементовоз. Там работают команды дайверов.

Пропавшими без вести считаются шесть из восьми рабочих, работавших на мосту, заявили в транспортном управлении штата. Двоих из них спасли живыми, один травм не получил, второй находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

Температура воды в реке в районе аварии - плюс 9 градусов Цельсия, оказавшимся в воде людям грозило переохлаждение.

В полиции и ФБР заявили, что не выявили признаков преднамеренного характера столкновения судна с опорой моста. Сообщалось, что Dali потерял ход после выхода из порта Балтимора, огни на нем замигали и его понесло в сторону от курса. По правилам порта, судном управлял местный лоцман.