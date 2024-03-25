Один из задержанных по делу о теракте в Crocus City Hall имеет гражданство РФ

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - У одного из задержанных по делу о теракте в подмосковном концертном зале Crocus City Hall есть российское гражданство, следует из материалов суда.

Так, согласно данным, озвученным обвиняемым Диловаром Исломовым при рассмотрении вопроса об избрании ему меры пресечения, он уроженец Таджикистана, но имеет гражданство РФ. По его словам, он женат, имеет трехмесячного ребенка, работает таксистом.

В настоящее время суд также рассматривает ходатайства следствия об аресте в отношении еще двух фигурантов - Аминчона Исломова и Исроила Исломова.

Исходя из предоставленных судом сведений, фигуранты приходятся друг другу родственникам, в частности, Аминчон и Диловар Исломов - родные братья, у них одно отчество - Исроилович, соответственно, Исроил Исломов - их отец.

Всем троим фигурантам, согласно картотеке суда, вменяется совершение теракта, повлекшем смерть человека, в составе организованной группы.

Как заявили в Следственном комитет России в понедельник, по версии следствия, арестованный накануне другой фигурант - Шамсидин Фаридуни - не позднее января 2024 года вовлек в состав организованной группы, причастной к теракту, Аминчона Исломова, а не позднее 11 марта 2024 года - Диловара Исломова.

В ночь на понедельник суд до 22 мая арестовал четверых фигурантов дела, которых следствие считает непосредственными участниками нападения на концертный зал: Фаридуни, а также Далерджона Мирзоева, Муродали Рачабализода и Мухаммадсобира Файзова.

Вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в подмосковный концертный зал Crocus City Hall ворвались несколько мужчин в камуфляжной одежде и открыли огонь по посетителям и персоналу концертного зала. В здании возник пожар. По последним данным, погибли 137 человек, 182 пострадали.

Днем 23 марта пресс-служба Кремля сообщила, что директор ФСБ России Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта.