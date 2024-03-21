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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Словакия и Венгрия не присоединятся к инициативе по закупке снарядов для Киева

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Братислава не намерена поддерживать чешскую инициативу, касающуюся закупки снарядов для Украины в третьих странах.

"Словакия не присоединится к инициативе Чехии по приобретению снарядов для Украины в третьих странах. Словацкое правительство имеет четкую позицию по оказанию помощи Киеву", - заявил в четверг глава словацкого МИД Юрай Бланар в Праге по итогам заседания руководителей внешнеполитических ведомств стран Вышеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия).

Высказывания министра приводят словацкие СМИ.

Такого же мнения, как Словакия, придерживается и Венгрия.

На прошедшей в феврале Мюнхенской конференции по безопасности президент Чехии Петр Павел уверял, что Прага имеет данные о возможности снабдить Киев 500 тыс. снарядов калибра 155 мм и 300 тыс. калибра 122 мм, причем в течение нескольких недель. Однако, уточнил он, эти поставки нужно профинансировать. При этом президент не назвал и возможных поставщиков.

Позднее сообщалось, что интерес к этой инициативе проявили, в частности, Дания, Канада, Латвия, Литва, Польша и Франция.

Венгрия Словакия Украина
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