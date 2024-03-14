Российские военные сообщили о девяти нарушениях в небе над Сирией за сутки

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Авиация коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в воздушном пространстве Сирии, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

"За сутки со стороны коалиции зафиксировано пять случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал Кулить на брифинге в четверг.

Кроме того, по его словам, в районе Эт-Танф отмечено четыре нарушения сирийского воздушного пространства парой истребителей F-16 и парой штурмовиков А-10 Thunderbolt.

В Идлибской зоне деэскалации за сутки зафиксировано два обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и "Исламская партия Туркестана" (запрещена в РФ) в провинции Идлиб, заявил Кулить.

Он сообщил также, что "в рамках мониторинга обстановки на линии "Браво" зоны разъединения вооруженных сил Израиля и Сирийской Арабской Республики в районе Голанских высот дополнительно развернут пост российской военной полиции".