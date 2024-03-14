Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:38

Российские военные сообщили о девяти нарушениях в небе над Сирией за сутки

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Авиация коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в воздушном пространстве Сирии, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

"За сутки со стороны коалиции зафиксировано пять случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал Кулить на брифинге в четверг.

Кроме того, по его словам, в районе Эт-Танф отмечено четыре нарушения сирийского воздушного пространства парой истребителей F-16 и парой штурмовиков А-10 Thunderbolt.

В Идлибской зоне деэскалации за сутки зафиксировано два обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и "Исламская партия Туркестана" (запрещена в РФ) в провинции Идлиб, заявил Кулить.

Он сообщил также, что "в рамках мониторинга обстановки на линии "Браво" зоны разъединения вооруженных сил Израиля и Сирийской Арабской Республики в районе Голанских высот дополнительно развернут пост российской военной полиции".

Вадим Кулить Идлиб США РФ Сирия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Вилдерс намерен бороться за правый кабмин в Нидерландах, отказавшись от премьерства

Что произошло за день: четверг, 14 марта

Starship впервые достиг орбиты, но не смог приводниться в океане

Сверхтяжелая ракета Starship стартовала в третий испытательный полет

Сверхтяжелая ракета Starship стартовала в третий испытательный полет

Суд в Финляндии отказался рассматривать жалобы на закрытие границы с Россией

Генсек НАТО призвал союзников поторопиться с поставками боеприпасов Украине

Ким Чен Ын сел за штурвал танка на армейских соревнованиях в КНДР

Песков на вопрос о нападении на Волкова посоветовал обращаться в МИД Литвы

Что случилось этой ночью: четверг, 14 марта

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });